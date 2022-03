La dernière offre du PSG faite à Kylian Mbappé a secoué l'Espagne

La suite après cette publicité

Si Kylian Mbappé (23 ans) n’a réellement pas encore décidé ce qu’il fera de son avenir, l’international tricolore (53 sélections, 24 buts) doit avoir de sacrés maux de tête. D’un côté, son rêve de toujours : jouer sous le maillot du Real Madrid. Tout le monde a vu les posters de Cristiano Ronaldo merengue dans sa chambre quand le crack de Bondy était plus jeune. Et de l’autre : terminer sa mission dans l’autre club de son coeur, le PSG.

Devenir le meilleur buteur de l’histoire des Rouge-et-Bleu et soulever la Ligue des Champions avec Paris, l’histoire serait belle. Et puis il y a l’aspect financier. Qui ne se donnerait pas un instant de réflexion après avoir reçu l’offre que Paris vient de faire à Kylian Mbappé ? Un salaire annuel net de 50 M€ plus une prime à la signature de 100 M€, ça a de quoi faire tourner beaucoup de têtes.

L’Espagne reste convaincue que Mbappé ira à Madrid

Au point de repousser d’un an ou deux le rêve madrilène de Mbappé ? La question se pose. Et forcément, en Espagne, l’annonce faite par Le Parisien a beaucoup fait parler. Hier, AS a confirmé l’offre faite par le club de la capitale à son numéro 7, mais insiste sur le fait que Mbappé reste décidé à rejoindre Madrid. Pour le journal, la déclaration du Bondynois sur le record de Cavani n’est d’ailleurs pas un indice.

Selon AS, il s’agit simplement une manoeuvre pour éviter de confirmer dès à présent un départ. Enfin, l’émission El Chiringuito, dont le présentateur Josep Pedrerol invite souvent les fans merengues à rester « tranquille », a de nouveau affirmé que l’ancien Monégasque jouera bien au Real Madrid la saison prochaine. Qui dit vrai ? Une chose est sûre : la pression est montée d’un cran.