Mercato : l'idée folle de Manchester United pour recruter Christopher Nkunku

Après une saison 2021-2022 éprouvante et sans aucun trophée, Manchester United va devoir faire un grand ménage cet été pour relancer la machine. Concernant leur banc de touche, les Red Devils ont décidé de miser sur Erik ten Hag pour le poste d'entraîneur. Mais pour l'effectif, un travail colossal attend les dirigeants mancuniens. Avec les départs de Paul Pogba, Edinson Cavani, Juan Mata, Nemanja Matic ou encore Jesse Lingard, tous en fin de contrat à la fin du mois, la formation anglaise va devoir être très active sur ce mercato estival pour colmater les brèches, voire plus encore.

Du coup, les joueurs ciblés par le board mancunien sont de plus en plus nombreux. Depuis plusieurs mois, on parle par exemple de Mason Mount (Chelsea), Corentin Tolisso (Bayern Munich), Jurriën Timber (Ajax Amsterdam), Rúben Neves (Wolverhampton) ou encore N'Golo Kanté (Chelsea) et Frenkie de Jong (FC Barcelone), qui semble lui être la priorité du nouveau technicien de MU. Mais sans Ligue des Champions la saison prochaine et des finances compliquées, le club anglais n'aura pas beaucoup d'atouts dans sa manche pour convaincre les joueurs de venir du côté d'Old Trafford. Pour cela, les Red Devils pourraient déjà préparer la saison 2023/24 dès cet été.

Un accord cet été pour une arrivée en 2023 ?

Et le premier renfort de Manchester United pour l'année prochaine serait tout simplement... Christopher Nunku ! Comme le révèle Sport Bild ce week-end, les Red Devils pourraient tout simplement sceller un accord avec l'international français (3 sélections) cet été pour une arrivée lors du mercato estival 2023, dans un an donc. Mais le RB Leipzig ne se laissera pas faire et le média allemand parle d'une condition pour que tout cela se fasse. Il faudrait tout simplement que l'ancien joueur du Paris Saint-Germain prolonge, certainement jusqu'en 2025, avec une clause libératoire de 65 millions d'euros que paierait MU donc.

Reste désormais à connaître les envies de Christopher Nkunku. Actuellement sous contrat jusqu'en 2024 avec le club allemand, le Français sort d'une incroyable saison à 35 buts et 20 passes décisives en 51 apparitions toutes compétitions confondues. Stratosphérique en 2021-2022, le joueur âgé de 24 ans a d'ailleurs été élu joueur de la saison en Bundesliga, rien que ça. De quoi attirer les regards des plus grosses écuries européennes, comme Manchester United mais aussi le PSG qui était un temps sur le coup comme nous vous l'annoncions en exclusivité.