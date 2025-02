OM : Samir Nasri réprimande les propos de Pablo Longoria

Pablo Longoria est sur toutes les lèvres, et pas forcément pour les bonnes raisons. Au lendemain de ses propos polémiques contre l’arbitrage d’Auxerre - OM (3-0), lorsqu’il avait employé le terme "corruption", de nombreux acteurs du football français réprimandent chacun leur tour le patron marseillais. Philippe Diallo, le syndicat arbitral, Antoine Kombouaré, Waldemar Kita, et évidemment les arbitres de L1, y sont chacun allés de leur mot. Ce dimanche soir sur le plateau du CFC, l’ancien joueur et désormais supporter de l’OM, Samir Nasri, a lui-même reconnu que le président de son club n’aurait jamais dû s’avancer aussi loin.

«Oui, il y a un dérapage complet, ça peut s’expliquer par la frustration, mais je trouve que cette frustration, ce sont les Marseillais qui l’ont provoquée à un moment donné en se plaignant à chaque fois des arbitres. Donc peut-être qu’inconsciemment, les arbitres veulent leur faire payer certaines choses. Mais la "corruption", pour moi, il ne faut surtout pas sortir ce mot-là s’il n’y a pas de preuves avérées. Et je ne pense pas qu’il y ait eu une quelconque corruption envers les arbitres, a estimé l’ancien joueur de l’OM. Je pense que l’erreur, ça a été de signer monsieur Stinat sur ce match, mais après, sur la Superleague, "le championnat de m.rde" (un terme utilisé par Longoria hier, ndlr), c’est un dérapage et il risque de s’excuser bientôt parce qu’il était contre cette Superleague.»