Mercato : ces 11 joueurs sans club qui pourraient dépanner bien des clubs de Ligue 1

Ces derniers mois, le mercato des joueurs libres est de plus en plus important. Certains préfèrent quitter volontairement leur club libre pour négocier plus facilement avec leur prochain club (et aussi des primes à la signature). D'autres ne sont pas conservés par leur direction et cherchent donc activement un nouveau challenge. Et cet été, il y a plusieurs joueurs à la recherche d'une nouvelle aventure. Libres, ils peuvent rejoindre un club en dehors de la période des transferts. Certains ont d'ailleurs trouvé preneur comme par exemple Kevin Malcuit qui a rejoint Ankaragücü. De son côté, Xeka a par exemple quitté Lille, libre, en juin. Depuis, le Portugais devrait rebondir du côté de Rennes pour remplacer Santamaria. Alors voici 11 qui pourraient être de vrais renforts pour certaines écuries de Ligue 1.

La suite après cette publicité

Jason Denayer (ex-OL, 27 ans, défenseur central)

Le défenseur central belge a eu l'occasion de rejoindre plusieurs clubs cet été notamment Besiktas et Rennes. Mais pour le moment, son avenir est toujours aussi flou. Libre depuis une aventure mitigée de 4 saisons du côté de l'OL, le joueur de 27 ans pourrait être un renfort intéressant pour écurie de Ligue 1 qui a des difficultés en défense. Lorsqu'il est en forme, il reste un défenseur très solide qui pourrait dépanner largement dans certains clubs. Mais ses nombreuses blessures ces dernières saisons à Lyon peuvent aussi refroidir des prétendants. Ce vendredi il a d'ailleurs été convoqué avec la Belgique. «Il s'entraînera avec le groupe pendant toute la semaine mais ne sera pas prêt pour les deux matches» a confié Roberto Martinez.

Dan Axel Zagadou (ex-Dortmund, 23 ans, défenseur central)

Sur le papier, c'est très certainement une occasion à saisir. Après cinq ans passés du côté du Borussia Dortmund, Dan-Axel Zagadou a quitté le club allemand cet été. L'ancien joueur formé au PSG, qui avait brillé en Ligue des champions face à son ancien club il y a quelques saisons, a été annoncé un peu partout. Pisté par la Roma ou par Manchester United, il a largement le niveau (sur ce qu'il a montré depuis ses débuts) pour évoluer en Ligue 1. Et son nom a d'ailleurs été associé à l'OL ces derniers jours. La saison dernière, malgré quelques pépins physiques, il a disputé 22 matches avec le Borussia.

Sofiane Feghouli (ex-Galatasaray, 32 ans, milieu)

L'international algérien, cadre de sa sélection, a quitté Galatasaray après près de cinq ans de bons et loyaux services. Titulaire indiscutable de la formation turque lorsqu'il n'est pas gêné par une blessure à la cuisse, le milieu de 32 ans a tout de même terminé la saison avec des statistiques intéressantes. En 30 matches, l'ancien de Valence a inscrit 5 buts et délivré 5 passes décisives. Le Champion d'Afrique 2019 pourrait amener toute son expérience dans l'entrejeu à des clubs de Ligue 1 du milieu ou bas de tableau. Ces dernières semaines, son nom est cité du côté de l'Arabie Saoudite et du club d'Al Ahli qui a recruté récemment Ryad Boudebouz

Mehdi Carcela (ex-Standard de Liège, 33 ans, milieu offensif)

Du haut de ses 33 ans, la légende du Standard de Liège a fait ses adieux cet été à son club de cœur. Formé au club, l'ailier marocain est revenu chez lui il y a 4 ans après des passages à Benfica ou en encore Grenade et l'Olympiakos. Capitaine de son équipe, il reste sur une saison intéressante avec le Standard et dans un rôle de milieu créateur. Ce joueur d'expérience avec une certaine qualité technique qui s'entraine avec le Standard en attendant de trouver un club a des pistes en Belgique et au Moyen-Orient.

Zakaria Labyad (ex-Ajax, 29 ans, milieu offensif)

L'international marocain a été pendant 4 saisons un joueur de l'Ajax Amsterdam. Très peu utilisé à ses débuts en 2018, il a gagné un peu plus de temps de jeu après la belle épopée du club en Ligue des champions. Avec 14 buts en 53 matches, son bilan reste intéressant pour un milieu offensif. Et à seulement 29 ans, il a encore quelques années devant lui avant de raccrocher les crampons. Techniquement très à l'aise, il pourrait assister quelques attaquants de Ligue 1 alors qu'il a la cote aux Pays-Bas...

Adel Taarabt (ex-Benfica, 33 ans, milieu)

L'international marocain n'a toujours pas trouvé de club et cela peut sembler surprenant. La saison dernière il avait été l'une des satisfactions du Benfica en Ligue des champions notamment. Car malgré ses 33 ans, Adel Taarabt n'a rien perdu de sa technique et régale toujours autant au milieu de terrain. Cet été, il a décidé de rompre son contrat en accord avec son club puisque le nouveau coach Roger Schmidt ne comptait pas sur lui. Depuis, des contacts existent avec certains clubs saoudiens mais le joueur aimerait une dernière aventure en Europe pour ne pas faire une croix sur un possible Mondial avec le Maroc.

Eliaquim Mangala (ex-ASSE, 31 ans, défenseur central)

Il aurait certainement aimé un meilleur retour en France la saison dernière. Arrivé en janvier dernier pour aider une équipe stéphanoise à l'agonie en Championnat, Eliaquim Mangala n'a pas pu éviter la relégation du club. Physiquement pas au mieux à son arrivée, il n'a pas non plus spécialement rassuré dans les rencontres. Mais il a débarqué dans un contexte très compliqué. Et à 31 ans, il a à cœur de montrer un meilleur visage dans une équipe plus stable aussi. Au début de l'été, il était d'ailleurs annoncé proche de la Turquie et de Ankaragücü.

Timothée Kolodziejczak (ex-ASSE, 30 ans, défenseur central)

Comme son coéquipier Mangala, Kolodziejczak a connu une aventure très compliquée à Saint-Etienne. Du moins sur sa dernière saison. Car s'il a souvent été régulier à ses débuts chez les Verts (de 2018 à 2020), l'année dernière a été cauchemardesque pour lui. Capitaine du navire, il a souvent fait sombrer son équipe avec des buts contre son camp tous plus improbables les uns que les autres. Il a aussi offert plusieurs penaltys aux équipes adverses. À tel point qu'il a fini la saison sur le banc. Libre depuis, il espère sans doute avoir l'occasion de montrer que son niveau l'année dernière n'est pas la réalité.

Fabian Delph (ex-Everton, 32 ans, milieu)

Pendant quatre ans, Fabian Delph a été un soldat sous les ordres de Manuel Pellegrini d'abord puis de Pep Guardiola du côté de Manchester City. Capable de jouer en défense et au milieu de terrain, l'international anglais (20 ans) a connu une expérience un peu moins belle à Everton par la suite. Après trois saisons chez les Toffees, le milieu de 32 ans est désormais libre de tout contrat. Bon joueur de ballon et milieu expérimenté, il est annoncé proche de rejoindre Sheffield United ces dernières heures.

Hatem Ben Arfa (ex-LOSC, 34 ans, milieu offensif)

Sans club depuis plusieurs mois et une expérience très compliquée du côté de Lille, Hatem Ben Arfa n'a officiellement pas pris sa retraite. Avec le meneur de jeu de 34 ans, on reste toujours sur notre faim, car il est évidemment un joueur de très grand talent capable de faire basculer un match. Mais son état physique est un vrai mystère puisqu'il n'a plus de club depuis de longs mois. Et sa mentalité est évidemment remise en cause après son histoire avec Olivier Letang. Mais même comme ça, l'ancien de Bordeaux, de l'OM, du PSG ou de l'OL pourrait peut-être aider un club en manque de créativité devant. Pour une dernière danse.

Faouzi Ghoulam (ex-Napoli, 31 ans, défenseur gauche)

L'ancien défenseur de Saint-Etienne a connu une très longue aventure du côté de l'Italie. Après 8 ans à Naples ou il avait impressionné dans ses premières saisons, l'international algérien a quitté son club cet été. Pendant longtemps, il faisait partie des meilleurs joueurs du Championnat à son poste mais ses multiples graves blessures (plusieurs ruptures des ligaments croisés) ont fini par avoir raison de lui. Motivé à retrouver un nouveau challenge, Faouzi Ghoulam a été associé à l'OM, à Saint-Etienne et même à l'AC Milan. Sans succès.