James Maddison déclare forfait avec l’Angleterre

Après avoir décroché son billet pour l’Euro 2024 qui se tiendra en Allemagne l’été prochain, au sortir de sa victoire sur l’Italie (2-1) début octobre, l’Angleterre est de retour aux affaires. À l’occasion de la trêve internationale de novembre, les Three Lions ont l’intention de boucler l’année 2023 en beauté et ceci passe par deux résultats favorables contre Malte (17 novembre) et face à la Macédoine du Nord (20 novembre). Toutefois, Gareth Southgate a appris ce vendredi matin qu’il devrait composer sans James Maddison.

Figurant parmi les 25 joueurs convoqués par le sélectionneur britannique pour les deux prochaines séances précédemment citées, le milieu de terrain de Tottenham a été contraint de déclarer forfait en raison d’une blessure à la cheville contractée face à Chelsea (1-4), en début de semaine. «Nous pouvons confirmer que James Maddison a été retiré de l’équipe d’Angleterre en raison d’une blessure à la cheville. Le milieu de terrain ne participera pas aux éliminatoires de l’UEFA Euro 2024 avec les Three Lions contre Malte et la Macédoine du Nord, et restera à Hotspur Way pour sa rééducation avec le staff médical du club», a déclaré le pensionnaire de Premier League via un communiqué officiel.