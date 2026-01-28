Daniel Riolo se lâche sur l’OM

L’Olympique de Marseille se souviendra longtemps de ce mercredi 28 janvier 2026. Alors qu’ils étaient qualifié pour les barrages au coup d’envoi de la 8e journée de Ligue des Champions, les hommes de Roberto De Zerbi ont finalement été piteusement éliminés. Ce qui a ulcéré Daniel Riolo.

« Pour l’instant, on les supportait parce qu’ils étaient sur un fil. Un coup bien, un coup pas bien. Tu supportes tant que c’est comme ça. Là, c’est le néant. L’OM se retrouve face au néant ce soir. Ils ont défoncé le mur de la honte ce soir. C’est pire que tout », a-t-il déclaré au micro de RMC.