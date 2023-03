Gareth Southgate ne sélectionnera plus jamais Mason Greenwood

La suite après cette publicité

Délesté des charges liées aux accusations de tentative de viol dont il avait fait l’objet en janvier 2022, Mason Greenwood n’a pas renoncé à son ambition de reprendre le fil de sa carrière, ni de reporter le maillot des Three Lions un jour. Mais pour le tabloïd The Sun, l’Anglais ne sera plus jamais sélectionné par Gareth Southgate.

Le joueur de 21 ans, toujours pas autorisé à reprendre l’entraînement par Manchester United, n’a pas laissé un souvenir marquant auprès du sélectionneur anglais. Sélectionné à une seule reprise avec les Three Lions, lors d’une rencontre face à l’Islande en septembre 2020, Mason Greenwood avait, en compagnie de Phil Foden à l’époque, fait entrer clandestinement deux femmes dans l’hôtel de la délégation anglaise. Échaudé par cet épisode et par le comportement du joueur, Southgate aurait déjà fait une croix sur l’option de le rappeler un jour.

