OM : Arkadisuz Milik absent encore une semaine

Recrues hivernales de l’Olympique de Marseille, Olivier Ntcham (24 ans) et Arkadiusz Milik (26 ans) n’étaient pas présents hier soir lors du Clasico face au Paris Saint-Germain (0-2). Interrogé sur ces deux cas, l’entraîneur intérimaire des Phocéens, Nasser Larguet, a expliqué pourquoi.

« Quand Ntcham, sur le plan administratif, va pouvoir être opérationnel dès que possible, on le mettra sur le terrain. Si on peut l’avoir contre Auxerre (le 10 février prochain), ce sera une bonne chose. Pour Milik, ce sera plus long. La blessure qu’il a eue contre Lens va l’éloigner encore une petite semaine », a-t-il déclaré conférence de presse.