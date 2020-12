Premier League : le match Tottenham-Fulham reporté

Le match opposant Tottenham à Fulham a été reporté en raison de l'épidémie de COVID-19 qui s'est abattue sur l'Angleterre et plus particulièrement sur l'ouest de Londres. Hier mardi, The Athletic avait révélé que le match comptant pour la 16e journée de Premier League était incertain en raison du nombre de tests COVID-19 positifs parmi les joueurs et le personnel de Fulham. Lundi, la Premier League révélait que 18 joueurs du championnat avait été testés positif. Un record depuis le démarrage de la saison.

Aujourd'hui, la Premier League a officialisé ce report. Spurs et Cottagers ne se retrouveront donc pas pour en découdre lors d'un derby à 19h sur la pelouse du Tottenham Hotspur Stadium. Il s'agit du troisième match de championnat d'Angleterre reporté en raison de l'épidémie cette saison, après Everton-Manchester City (sept tests positifs chez les Citizens) et Newcastle-Aston Villa (au moins quatre joueurs de Newcastle positifs). Sur quatre matches sans succès, Tottenham (7e) ne pourra pas grimper au 3e rang ce soir. Sur quatre matches nuls, Fulham (18e) devra attendre avant de pouvoir espérer quitter la zone rouge.

We can confirm that our Premier League home fixture against Fulham, scheduled to take place this evening, has been postponed.#THFC ⚪️ #COYS