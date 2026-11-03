Ligue des Champions
Barça : Rodri s’est encore blessé !
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Ce soir, le FC Barcelone a remporté son match de Ligue des Champions face à Aston Villa. Un succès 3-0 qui permet aux Blaugranas de remonter provisoirement à la deuxième place du classement. Mais les Culés ont peut-être encore une fois perdu Rodri sur blessure.
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Remplacé à la mi-temps, le champion du monde 2026 est touché aux ischio-jambiers selon Mundo Deportivo. À l’issue du match, Hansi Flick a confirmé à Movistar+ que son milieu de terrain avait bien un pépin musculaire. « Rodri a ressenti une gêne musculaire et il faudra attendre demain ». Le Barça prie pour que ce ne soit rien de grave.
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