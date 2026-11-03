Menu Rechercher
Commenter 4
Ligue des Champions

Barça : Rodri s’est encore blessé !

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Barcelone 3-0 Aston Villa
winamax
1 1.20 N 7.00 2 7.25 1er pari remboursé

Ce soir, le FC Barcelone a remporté son match de Ligue des Champions face à Aston Villa. Un succès 3-0 qui permet aux Blaugranas de remonter provisoirement à la deuxième place du classement. Mais les Culés ont peut-être encore une fois perdu Rodri sur blessure.

La suite après cette publicité

Remplacé à la mi-temps, le champion du monde 2026 est touché aux ischio-jambiers selon Mundo Deportivo. À l’issue du match, Hansi Flick a confirmé à Movistar+ que son milieu de terrain avait bien un pépin musculaire. « Rodri a ressenti une gêne musculaire et il faudra attendre demain ». Le Barça prie pour que ce ne soit rien de grave.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Barcelone
Rodri

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Barcelone Logo Barcelone
Rodri Rodri
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier