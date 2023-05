Premier League : Newcastle bute sur Leeds et reste sous la menace de Manchester United

Newcastle voit encore sa marge de manœuvre s’atrophier. En déplacement à Leeds ce samedi, à l’occasion de la 36e journée de Premier League, les Magpies n’ont pas trouvé les ressources pour faire mieux qu’un match nul (2-2). Menés très tôt dans la rencontre après un but de Luke Ayling (7e), les joueurs d’Eddie Howe ont dû s’en remettre à leur portier Nick Pope. L’international anglais a maintenu son équipe à flot en repoussant un penalty de Patrick Bamford (28e), avant que Callum Wilson ne transforme le sien trois minutes plus tard (1-1). Au retour des vestiaires, l’attaquant anglais a récidivé en inscrivant son 17e but de la saison en Premier League, encore une fois sur penalty (69e).

Mais Leeds, cramponné à son rêve de maintien, a puisé assez loin pour revenir au score en fin de rencontre grâce au Danois Rasmus Kristensen (79e). Malgré l’expulsion de Junior Firpo (90+1e), les Peacocks ont finalement su faire le dos rond pour assurer le match nul. Un nouveau coup d’arrêt pour les Magpies, donc, six jours après leur défaite 2-0 face à Arsenal. Toujours 3e de Premier League, Newcastle reste en revanche sous la menace de Manchester United et de Liverpool au classement, relégués à seulement 3 et 2 longueurs. Quant aux Peacocks, embourbés dans une série de 7 matches sans victoire, ils progressent toujours à tâtons. 18e de Premier League, ils n’accusent plus qu’un point de retard sur Everton, qui recevra Manchester City ce dimanche (15h00).

