John Robertson, légende de Nottingham Forest, est décédé à l’âge de 72 ans

Nottingham Forest est en deuil en ce jour de Noël. Le club de Premier League a annoncé, ce jeudi, la disparition de John Robertson (72 ans). Surnommé « Le Picasso du football » par son ancien entraîneur Brian Clough, l’ailier international écossais (28 sélections) avait évolué chez les Reds durant 14 saisons, de 1970 à 1983 puis de 1985 à 1986, pour un total de 350 apparitions. Sacré champion d’Angleterre (1977-78), un an après avoir aidé Forest à monter dans l’élite, il a également remporté la Coupe de la Ligue anglaise en marquant le but victorieux contre Liverpool (1-0), lors de la finale qui avait été rejouée à Old Trafford (Manchester).

Nottingham Forest a par ailleurs conservé le trophée, lors de la saison suivante. Lors de ce même exercice (1978-79), le club basé au centre de l’Angleterre remporte sa première Ligue des Champions, appelée à cette époque Coupe d’Europe des Clubs Champions, en battant Malmö lors de l’ultime match (1-0) à Munich. Robertson et Forest ont ensuite gagné la Supercoupe d’Europe, avant de faire le back-to-back en C1, après leur succès contre Hambourg (1-0), à Bernabeu. « Nous avons le cœur brisé d’annoncer le décès de John Robertson, légende de Nottingham Forest et ami cher. Véritable grande figure de notre club et double vainqueur de la Coupe d’Europe, John restera à jamais dans nos mémoires pour son talent inégalé, son humilité et son dévouement sans faille à Nottingham Forest. Nos pensées vont à la famille de John, à ses amis et à tous ceux qui l’ont aimé. Repose en paix, Robbo… Notre plus grand », a communiqué le club anglais sur son compte X.