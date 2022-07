Antoine Griezmann élément clé de l'avenir de Cristiano Ronaldo, l'élimination de le France fait le tour de l'Europe

La suite après cette publicité

Ronaldo et Griezmann à la même table

En Angleterre, le Manchester Evening News explique que c'est United qui a la main sur le dossier Cristiano Ronaldo. Car même si CR7 veut partir il doit se trouver un point de chute et ça semble pour l'instant très compliqué... À moins que l'Atlético ne trouve une solution. En Espagne, Marca affirme que « Griezmann est la clé pour Cristiano ». Le seul moyen pour Ronaldo de venir est un départ du Français. Même si ce dernier n'est pas du tout prêt à quitter les Colchoneros et que son coach Diego Simeone veut le conserver. L'opération CR7 s'annonce donc toujours aussi compliquée.

La fin du rêve bleu !

La défaite de l'équipe de France contre l'Allemagne (2-1) fait grand bruit en France ! Cela fait la couverture de L'Équipe qui résume la déroute par un « rêve envolé ». Même son de cloche en couverture de l'Alsace qui titre : « les Bleues ratent la dernière marche ». Mais le match fait aussi réagir en dehors de nos frontières, comme en Allemagne. Forcément outre-Rhin l'ambiance est à la fête. En témoigne la Une de Kicker qui évoque un « saut dans une finale de rêve ». Car les Allemandes affronteront l'Angleterre pour le titre, le pays organisateur de l'Euro. Et justement, la rencontre remportée face à la France fait les gros titres, là-bas aussi. Popp, l'héroïne du match, est également mise à l'honneur par The Guardian qui explique que l'Allemagne prépare déjà la « confrontation pour Wembley ».

Benzema, illuminateur de soirées

En Espagne, KB9 continuer de faire rêver ! Le Real Madrid affrontait le club América en préparation et les deux équipes se sont quittées sur un match nul (2-2). Mais comme le rapporte As ce jeudi, la rencontre a surtout été marquée par un nouveau coup de classe de Karim Benzema. Il a égalisé à 1-1, d'une très jolie frappe enroulée et « il est revenu comme il était parti » affirme le quotidien. Les vacances n'ont rien changé. Il a « illuminé » la rencontre, et a montré 45 minutes de « fantaisie absolue », pour le quotidien ibérique. À noter que les Merengues joueront un dernier match amical le 31 juillet face à la Juve, avant de retrouver l'Eintracht Francfort pour la Supercoupe d'Europe, le 10 août prochain.