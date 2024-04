MU : gros coup dur pour deux cadres

Alors que le sprint final est lancé dans la course à l’Europe en Premier League, Manchester United vient d’annoncer une double mauvaise nouvelle. Deux de ces défenseurs centraux sont indisponibles pour les prochains matchs et pendant un mois. Entré en cours de jeu le week-end dernier contre Brentford après deux mois d’absence, Lisandro Martínez a subi une tension au mollet à l’entraînement. L’objectif est que le champion du monde revienne avant la fin du championnat. Lors de ce match, il avait remplacé Victor Lindelöf, lui blessé aux ischio-jambiers et donc absent pour les prochaines rencontres.

Erik Ten Hag pourra toutefois compter sur Harry Maguire, Jonny Evans et surtout Raphaël Varane. Le Français, sorti également lors du dernier match comme Victor Lindelöf, s’est entraîné normalement hier et sera disponible à Stamford Bridge demain soir contre Chelsea.