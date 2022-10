AC Milan : la réaction dépitée d'Olivier Giroud

Olivier Giroud a fait son grand retour à Stamford Bridge, sous le maillot de l'AC Milan. Opposé à son ancienne équipe, l'attaquant français n'a pu que constater les dégâts, avec une défaite sèche 3-0. Mais rien n'est encore joué pour son équipe, qui compte 4 points après 3 journées.

« C'est sur qu'on est très déçu ce soir, mais Chelsea a mérité amplement sa victoire, ils ont été meilleurs dans beaucoup de compartiments, surtout dans la surface. Il va falloir apprendre de nos erreurs, à ce niveau-là ça se paye cash, surtout contre une équipe comme Chelsea. Il va falloir faire mieux à San Siro. Les absences, ça compte, on souffre de beaucoup d'absences, mais les mecs là ce soir étaient capables de rivaliser avec Chelsea. On a fait trop d'erreurs, techniquement, on a perdu trop de ballons faciles, il faut gommer ces choses, s'améliorer. On est déçu pour les supporters. On doit se remettre la tête à l'endroit, avant un gros match contre la Juve ce week-end et le match retour la semaine prochaine », a-t-il dit au micro de BeIN Sports.