PSG : Christophe Galtier attend la fin de saison avec impatience

La suite après cette publicité

En conférence de presse avant la réception de l’AC Ajaccio samedi soir (21h, 35e journée de Ligue 1), l’entraîneur du Paris Saint-Germain Christophe Galtier (56 ans) ne cache pas son envie de voir cette saison 2022-2023 se terminer, pour clôturer une première année sur le banc parisien entachée par la désillusion et de la forme récente de son équipe, conjuguées à plusieurs polémiques touchant le club de la capitale.

«Non, vivement que l’on soit champion, oui. Demain ce n’est pas un match décisif mais déterminant. C’est ce que j’avais dit sur Troyes et je redis la même chose. C’est une saison, ici la vie n’est pas un long fleuve tranquille. Il n’y a pas d’usure chez moi et d’être en vacance pour récupérer. Ma seule détermination c’était d’aller chercher le titre de champion de France». Pour rappel, avant ce week-end, le PSG a 6 points d’avance sur le RC Lens - et 8 sur l’OM - à quatre journées de la fin de l’exercice.

À lire

Bologne : Thiago Motta répond à la rumeur PSG