Le futur salaire indécent de Kylian Mbappé au Real Madrid, le Bayern Munich a pris une grande décision pour 8 stars

Le pactole pour Mbappé

Selon les dernières informations révélées par El Chiringuito, Madrid est conscient qu’avoir Mbappé dans son effectif coûtera 35 millions d’euros net. Un défi pour l’entité, car il casse de loin la grille salariale de l’équipe première, où aucun joueur ne gagne actuellement plus de 11 millions d’euros net. Au sommet de la pyramide se trouvent Alaba et Kroos. Le premier gagne 10,8 millions d’euros net par an et Kroos, 10,7.

l’hésitation bavaroise

Le journal allemand Bild nous fait de nombreuses révélations sur le plan 2024 du Bayern Munich. Huit contrats expirent en 2025, la direction doit réfléchir aux futures prolongations. Pour l’instant, la volonté première du Bayern est de tous les garder, mais la réalité économique pousse les champions d’Allemagne à imaginer quelques ventes. Déjà, Choupo-Moting pourrait partir cet hiver pour libérer un peu de masse salariale. L’Eintracht Francfort est intéressé par ses services. Dans les hautes sphères bavaroises, on hésite également à mettre Joshua Kimmich sur le marché des transferts. Le club allemand souhaite blinder ses “anciens” comme Thomas Müller, qui devrait se voir offrir une nouvelle prolongation de contrat. Et il devrait bientôt y avoir des discussions sur un nouveau contrat avec les représentants de Harry Kane. Sven Ulreich devrait aussi rester un peu plus longtemps que prévu avec le maillot du Rekordmeister. Leroy Sané, qui est dans le viseur de clubs anglais, sera invité à signer un nouveau contrat, tout comme Alphonso Davies, qui serait plutôt favorable à un départ au Real Madrid.

Madrid en crise

En Espagne, ce qui interpelle le plus les médias, c’est le futur du Real Madrid. Le club espagnol va devoir gérer une grave hécatombe de blessure. Comme l’explique Marca, toute la colonne vertébrale des Madrilènes est passée par l’infirmerie depuis le début de saison. Il y a déjà 12 joueurs qui ont été blessés, et certains d’entre eux ont eu de nombreuses rechutes. Les derniers à rejoindre la liste sont Camavinga et Vinícius. Le Français sera absent pendant au moins deux mois. Le Brésilien, lui, pourrait manquer toute la fin d’année civile 2023. Forcément, le journal, AS craint le pire. Sans ses joueurs clés, la Casa Blanca a amoindri ses chances de remporter un titre, surtout le championnat. Les supporters de Madrid prient actuellement pour le retour au plus vite de Jude Bellingham, leur sauveur depuis qu’il a signé pour Madrid.