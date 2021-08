Chelsea : Tiémoué Bakayoko prêté 2 ans à l'AC Milan

Tiémoué Bakayoko (27 ans) reste en Italie. Recruté par Chelsea en 2017 mais prêté successivement à l’AC Milan, à Monaco puis au Napoli, le milieu de terrain défensif fait son grand retour chez les Rossoneri.

Chelsea vient en effet d’annoncer que son joueur vient d’être prêté au club lombard pour les deux prochaines saisons, soit jusqu’en 2023.

Bakayoko returns to Italy on loan. 🇮🇹



We wish him all the best for the season. 🤝