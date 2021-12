Chelsea : le retour en forme d'Hakim Ziyech

La suite après cette publicité

Grand artisan du collectif étincelant propulsant l'Ajax Amsterdam en finale de la Ligue Europa lors de la saison 2016-2017 puis en demi-finales de la Ligue des Champions en 2018-2019, Hakim Ziyech s'est logiquement offert un défi à la hauteur de son immense talent en s'engageant du côté de Chelsea, à l'été 2020, et ce contre un chèque de 40 millions d'euros. Pourtant, depuis son arrivée du côté de Londres, l'idylle tant espérée entre le club anglais et l'international marocain (40 sélections, 17 buts) tarde à se mettre en place. Considérablement gêné par les blessures - au genou puis à la hanche - et globalement très peu utilisé que ce soit avec Frank Lampard ou son successeur Thomas Tuchel, le gaucher de Dronten est à la peine et un départ n'est plus à exclure pour le milieu offensif des Blues, sous contrat jusqu'en juin 2025.

Peu utilisé par l'ex-entraîneur du PSG depuis le début de la saison (3 buts et 3 passes décisives en 10 titularisations toutes compétitions confondues), Hakim Ziyech est, malgré tout, sur le point d’inverser la tendance. Titulaire lors de cinq des huit derniers matchs des Blues, l’ailier de 28 ans a notamment enchaîné deux fois 90 minutes contre la Juventus Turin en Ligue des Champions (4-0) puis face à Manchester United (1-1), en Premier League, dimanche dernier. Symbole de cette légère régularité retrouvée, c'est la première fois depuis son arrivée que l'ancienne star de l'Ajax parvenait à jouer deux matches complets consécutivement, qui plus est avec des prestations abouties comme le reconnaissait Thomas Tuchel à l'issue de la rencontre contre les Red Devils : «il a joué avec une énergie fantastique. Il n’a pas été décisif aujourd’hui, mais il a fait un très bon match», a tout d'abord admis l’Allemand au micro de Chelsea TV avant de poursuivre.

Coup de blues terminé pour Hakim Ziyech ?

«Ziyech n’arrête pas de courir. On le voit partout, en attaque, en défense, la plupart de ses passes sont assassines. Maintenant on peut dire que Hakim est un joueur complet. Je sens qu’il est plus libre maintenant (concernant sa blessure à l’épaule, ndlr) et totalement impliqué, c’est bien pour nous qu’il soit confiant, je suis content pour lui». Un retour en grâce confirmé, ce mercredi soir, lors de la victoire arrachée par les Blues contre Watford (2-1) à l'occasion de la quatorzième journée de Premier League. Tenus en échec par les Hornets durant une bonne partie de cette rencontre et coupables d'une animation offensive trop stérile, les Blues s'en sont finalement remis à la patte gauche de Ziyech pour décrocher un précieux succès et ainsi conserver leur première place. Lancé à l'heure de jeu par Thomas Tuchel, le Marocain n'a ainsi eu besoin que d'une dizaine de minutes pour libérer les siens et inscrire son premier but de la saison en Premier League.

Au cœur des critiques ces dernières semaines et mis de côté par Vahid Halilhodzic avec la sélection du Maroc à la suite de soucis de comportement lors des rassemblements de mars et juin, le Lion de l’Atlas ne disputera pas la prochaine CAN mais peut donc pleinement se concentrer avec le club londonien. Avec un Boxing Day en ligne de mire à la fin du mois de décembre, Ziyech semble désormais prêt à totalement s'imposer au sein de l’effectif des Blues. De quoi changer la donne quant à son avenir ? Désireux de quitter le club londonien faute de temps de jeu, le Marocain devrait profiter de ses récentes performances pour retrouver, progressivement, la confiance de Thomas Tuchel et ainsi bouleverser les plans de ses potentiels prétendants pour le prochain mercato hivernal. Annoncé du côté du Borussia Dortmund mais surtout fortement convoité par le FC Barcelone de Xavi, Hakim Ziyech pourrait finalement reporter ses envies d'ailleurs et tenter de revêtir, enfin, le costume de titulaire indiscutable avec Chelsea, qui, rappelons-le, joue encore sur tous les tableaux avec la Premier League, la Ligue des Champions, l'EFL Cup et bientôt la FA Cup...