L’Olympique Lyonnais s’offre Ainsley Maitland-Niles !

La suite après cette publicité

Avec les moyens du bord et les sanctions infligées par la DNCG, à savoir l’encadrement de la masse salariale et des transferts, l’Olympique Lyonnais poursuit son mercato. Pour l’instant, outre les arrivées du défenseur Clinton Mata (30 ans) et du milieu de terrain Skelly Alvero (21 ans), un objectif a été atteint puisque le prêt d’un an du défenseur de Southampton, Duje Caleta-Car, a été officialisé. Mais John Textor et ses équipes ont maintenant touché au but pour une quatrième recrue estivale.

Comme l’a annoncé le communiqué du club rhodanien, l’international anglais Ainsley Maitland-Niles (25 ans) a signé un contrat de quatre ans à l’OL. Formé chez les Gunners, mais peu apprécié par Mikel Arteta, Maitland-Niles avait dernièrement effectué trois prêts différents à West Bromwich Albion, l’AS Rome et à Southampton, club avec lequel il a disputé 22 matches la saison dernière.

À lire

Manchester City veut aussi Bradley Barcola

Un milieu de terrain capable de jouer en défense

Le joueur de 25 ans est surtout connu pour sa polyvalence au milieu de terrain, ainsi qu’en défense, puisqu’il a joué à six postes différents avec les Saints. En effet, AMN a été utilisé en tant que latéral droit et gauche, milieu défensif et offensif, ainsi que sur les côtés. De quoi offrir plusieurs possibilités à Laurent Blanc pour la saison à venir, même si la priorité est de venir renforcer le milieu de terrain défensif du club rhodanien.

La suite après cette publicité

Mais le mercato de l’Olympique Lyonnais n’est pas encore terminé puisqu’un attaquant, et précisément un ailier droit, est encore espéré durant ce mois d’août. Dans l’attente des éventuelles départs des jeunes talents, à savoir Castello Lukeba, proche de Leipzig, et Bradley Barcola, vers le PSG.