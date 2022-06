Bayern Munich : Serge Gnabry lâche un énorme indice sur son avenir !

Arrivé en juillet 2017 en provenance du Werder Brême, Serge Gnabry, prêté au TSG Hoffenheim à l'occasion de la saison 2017-2018, pourrait quitter le Bayern Munich lors du prochain mercato estival. À un an de la fin de son contrat, l'ancien joueur des Gunners d'Arsenal ne semble, en effet, toujours pas enclin à prolonger son aventure en Bavière, en témoigne la dernière sortie du président munichois, Herbert Hainer : «nous sommes en pourparlers avec Serge depuis longtemps, malheureusement il n’y a pas encore eu d’accord. Il y a quelques idées différentes. Nous y travaillons», a ainsi déclaré le dirigeant bavarois pour BILD.

La suite après cette publicité

Soulignant, par ailleurs, qu’il n’avait pas peur de laisser Serge Gnabry ou Robert Lewandowski, annoncé au Barça, partir gratuitement, Hainer a surtout insisté sur le fait qu'il souhaitait construire une équipe compétitive, prête à concourir pour glaner le maximum de trophées la saison prochaine. Une nouvelle sortie médiatique qui a cependant le don de renforcer un possible départ de l'international allemand (31 sélections, 20 buts) vers le Real Madrid. Après l'échec Kylian Mbappé, les dirigeants madrilènes seraient ainsi déterminés à l'idée de s'offrir le gamin de Stuttgart.

Le clin d'œil de Serge Gnabry au Real Madrid !

Interrogé sur ses rumeurs dans une interview accordée au magazine GQ, celui qui a inscrit 17 buts et 10 passes décisives en 45 matches toutes compétitions confondues la saison dernière ne semble, qui plus est, pas insensible à l'intérêt de la Casa Blanca. Aux côtés de David Alaba, sûr «à 100%» de la réponse de son ancien coéquipier, l'ailier bavarois a ainsi dévoilé sa destination privilégiée en cas de voyage à Madrid. Et la réponse risque de faire grand bruit dans les bureaux de Munich... «J’irais directement au Bernabéu et je regarderais tout de près. Malheureusement, je n’y ai pas encore joué. Après ça, je passerais forcément du temps dans la ville et j’essaierais d’explorer les plus beaux coins», a ainsi assuré Gnabry dans des propos relayés par AS.

Après David Alaba, Serge Gnabry ? Cela ressemble donc bel et bien à l'ambition du Real Madrid pour le prochain mercato estival. En juillet dernier, le club madrilène avait, en effet, profité du désaccord entre le Bayern Munich et le latéral autrichien (92 sélections, 14 buts) dans les négociations contractuelles pour chiper, librement, aux Bavarois le talent de Vienne. Un sale coup que les Merengues semblent d'ailleurs prêts à réitérer avec l'ailier du Bayern. Élément clé du système de jeu de Julian Nagelsmann, capable de jouer sur un côté ou dans l'axe, Gnabry serait, en effet, un joli renfort pour les Madrilènes. Déjà en contact avec les agents du gamin de Stuttgart, la Casa Blanca pourrait, par ailleurs, profiter de son amitié avec Alaba pour définitivement faire pencher la balance. Affaire à suivre...