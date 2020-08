Leicester s'attaque à Fodé Ballo-Touré

Ce 26 août 2020, Leicester a laissé filé son latéral gauche de 23 ans Ben Chilwell à Chelsea contre un chèque de 55 M€. Une offre forcément difficilement refusable pour les Foxes. Dès lors, le club anglais se doit de lui trouver un remplaçant. Et ils ont déjà ciblé le joueur idéal à leurs yeux. Selon nos informations, le 5e du dernier championnat de Premier League a jeté son dévolu sur Fodé Ballo-Touré.

Une réunion est même prévue dans les prochains jours afin de mettre un plan d'action en place pour arracher l'ancien Lillois à Monaco comme nous l'a indiqué une source anglaise. Un dossier difficile pour Leicester d'autant que l'ASM n'est pas forcément vendeur. Il faut dire que Fodé Ballo-Touré a su se rendre indispensable tout d'abord aux yeux de Robert Moreno, puis de Niko Kovac en étant le titulaire indiscutable au poste de latéral gauche depuis le début de l'année 2020.

Les qualités physiques et athlétiques du joueur, son âge (23 ans) et sa marge de progression en font un joueur très apprécié sur le Rocher. Certes, Monaco va faire signer le latéral brésilien Caio Henrique (Atlético de Madrid), mais il était plus prévu qu'il vienne concurrencer Ballo-Touré que le remplacer. Pas vraiment enclin à se séparer du natif de Conflans Sainte-Honorine, le club de la Principauté réclame 20 M€ pour le laisser filer. Une somme qui ne devrait pas faire reculer Leicester qui vient donc de toucher un chèque de 55 M€ dans l'opération Ben Chilwell...