Juventus : la durée du contrat d'Angel Di Maria

Angel Di Maria a quitté le Paris Saint Germain cet été mais l'Argentin ne souhaite pas encore quitter l'Europe. Ainsi, il devrait s'engager avec la Juventus Turin pour une seule saison alors que la Vieille Dame souhaitait signer le Fideo pour les deux prochaines années selon la Gazetta dello Sport.

Tout comme son compatriote, Carlos Tevez en 2013, Di Maria ne souhaite donc signer que pour un an à Turin (Tevez avait finalement prolongé d'un an) et il pourrait d'ailleurs rejoindre son compatriote dans un an à Rosario Central puisque l'Apache en est l'entraineur depuis quelques jours.