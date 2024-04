Chelsea - Manchester United : les compositions officielles

C’est une affiche presque vintage que s’offre la Premier League ce jeudi soir, entre deux clubs bien loin de leur lustre d’antan. Chelsea accueille Manchester United à 21h15 pour le compte de la 31e journée de championnat dans un "choc" entre deux équipes hors des clous européens. Les Blues, modestes 12es, n’ont plus grand-chose à jouer cette saison. Les Red Devils, 6es à 9 longueurs de Tottenham, doivent s’imposer pour rêver accrocher le strapontin vers la C3.

Pour ce match, Pochettino ne change rien après le nul contre Burnley (2-2). Gusto sera dans le couloir droit, Cucurella dans le couloir gauche, autour de Badiashile et Disasi. Jackson occupera la pointe devant Gallagher, avec Mudryk à sa gauche et Palmer côté droit. Caicedo et Enzo Fernandez seront au milieu. Côté United, Antony et Casemiro font leur retour dans le 11 au détriment de Rashford et McTominay, sur le banc. Maguire est associé à Varane derrière.

Les compositions

Chelsea : Petrovic - Gusto, Disasi, Badiashile, Cucurella - Caicedo, Fernandez - Palmer, Gallagher (cap.), Mudryk - Jackson

Manchester United : Onana - Dalot, Maguire (cap.), Varane, Wan-Bissaka - Casemiro, Mainoo - Antony, Fernandes, Garnacho - Hojlund