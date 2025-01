Le PSG vient de résilier le contrat d’un joueur !

Le PSG a remporté le match le plus important de sa saison jusqu’ici, mercredi soir. Les Parisiens ont été bien supérieurs à Manchester City, s’offrant un large succès 4-2 qui fait le tour de la planète foot. Le boulot a été fait par les joueurs sur le terrain, mais en coulisses, la direction du club de la capitale avait encore du pain sur la planche.

Il fallait notamment régler le cas Randal Kolo Muani. Si l’accord avec la Juventus est total depuis plusieurs jours et que l’international tricolore s’entraîne déjà avec la formation du Piémont, il y avait un problème de taille : le PSG ne pouvait pas valider ce prêt puisqu’il avait atteint son quota autorisé de joueurs prêtés à l’étranger (6 au total). Une décision drastique a dû être prise…

Le PSG n’avait pas le choix

Si certains médias évoquaient déjà une résiliation à venir pour Juan Bernat, elle est désormais confirmée en Espagne. Relevo explique ainsi que le joueur qui était sous contrat jusqu’en 2026 et actuellement prêté à Villarreal n’est plus Parisien et a déjà signé un contrat de six mois avec le Sous-Marin Jaune. Une décision qui libère une place de joueur prêté à l’étranger et donne le feu vert définitif au prêt de RKM à la Juventus.

Arrivé au PSG en provenance du Bayern Munich en août 2018 contre 5 millions d’euros seulement, le latéral formé à Valence n’aura jamais réussi à s’imposer sur la durée à Paris, pas aidé par les pépins physiques trop récurrents. Du côté de Villarreal, il peine à se faire une place pour le moment, n’ayant joué que 340 minutes sur la première partie de saison. Du côté du PSG, on peut tout de même s’interroger sur la gestion de la direction sportive dans cette affaire…