Amicaux : Lorient et Nantes chutent, Brest tenu en échec

En préambule de la reprise de la Ligue 1, trois clubs de l’élite disputaient ce samedi leur dernier match de préparation estivale. En déplacement sur la pelouse de Cologne, le FC Nantes a concédé une nouvelle défaite (0-2). Après avoir tenu bon pendant toute une mi-temps, les Canaris ont cédé lors du second acte avec deux réalisations signées Waldschmidt (51e) et Adamyan (65e). De son côté, Lorient était confronté à Bournemouth. Les Merlus ont été cueillis à froid par les Cherries avant la pause après l’ouverture du score de Brooks (38e). Au retour des vestiaires, les hommes de Régis Le Bris n’ont pas réussi à inverser la tendance et Moore est venu crucifier une nouvelle fois les Bretons dans les dix dernières minutes (85e) permettant au club anglais de l’emporter (0-2).

La suite après cette publicité

Enfin, Brest croisait le fer avec Cagliari, fraîchement promu en Serie A. Les Ty-Zefs ont longtemps pensé avoir fait le plus dur en ouvrant la marque grâce à Satriano (57e) mais c’était sans compter sur le sursaut d’orgueil des Italiens et de Pavoletti quelques minutes plus tard (70e). Au terme du temps réglementaire, les deux équipes se sont quittées sur un score de parité (1-1). Dans une semaine, Lorient ouvrira le bal face au Paris Saint-Germain en Ligue 1 le 12 août tandis que le FC Nantes recevra Toulouse à la Beaujoire le 13 août. En parallèle, Brest accueillera le RC Lens.