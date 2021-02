PSG : Kylian Mbappé dévoile les dessous de sa relation avec Neymar

Hasard du calendrier ou coïncidence ? Quelques jours après l'appel du pied de Neymar (29 ans) sur les ondes de TF1 au sujet d'un avenir commun au Paris SG, Kylian Mbappé (22 ans) a longuement évoqué le Brésilien dans un entretien accordé à France Football. Le champion du monde 1998 a notamment profité de sa prise de parole pour remercier son partenaire.

«Je n’oublierai pas comment il m’a aidé au début… Quand tu as 18 ans et que tu débarques dans un tel vestiaire, ce n’est jamais facile. Dans ces grands clubs, ta réussite tient à 60% à ton football et à 40% à ton acclimatation dans le vestiaire. Qu’un top joueur t’aide à trouver ta place dans un tel environnement, forcément, ça aide. Et ça ne s’oublie pas», a-t-il lâché, expliquant comment il avait progressé à ses côtés.

«Avec Ney, j’ai appris un nouveau football. (…) Et grâce à lui, j’ai pu enrichir ma palette car il aime beaucoup s’appuyer sur les autres attaquants, jouer en une touche, deux touches, il te demande aussi de varier tes déplacements et de diversifier ton jeu. Ce n’est pas compliqué avec lui car c’est toujours le sens du jeu la priorité», a-t-il lancé, littéralement sous le charme du natif de Mogi das Cruzes. «Il sait vraiment tout faire. Et mieux que tout le monde. (...) Je ne sais pas si tout le monde en est conscient. Ney, il comprend tout et tout de suite».

Un avenir commun ?

Leur relation a toujours été fluide. «(Il m’écoute) Je crois, notamment, parce qu’il sait bien que je ne lui parle pas en l’air ni pour lui faire la morale tous les jours. En fait, je n’ai rien à lui apprendre…», a-t-il détaillé, évaluant leur association. «On est entre 70 et 80% de notre potentiel. On a déjà "donné", hein. Mais je sais que l’on peut faire encore plus. Je comprends certaines frustrations à notre égard, même si, quand je regarde un peu en arrière, ce que j’évite de faire généralement, je me dis : "Ah, ce n’est pas trop mal quand même…"», a-t-il jugé.

L'international tricolore, qui a également regretté que les blessures ne leur aient pas toujours permis d'être à leur maximum ensemble, a également lâché une petite phrase qui, à l'heure des négociations concernant les prolongations des deux stars, toutes deux actuellement sous contrat jusqu'en juin 2022, risque de prêter à de nombreuses interprétations.

«Les statuts étaient établis d’entrée : Neymar est le centre du projet, et moi, je suis là pour l’aider. Car, quand j’arrive, je ne suis qu’une étoile filante, qui doit confirmer. Dans la hiérarchie, je suis derrière lui, et même derrière Cavani à l’époque», a-t-il déclaré. Désormais, les choses ont changé dans le couple Neymar-Mbappé. Pourra-t-il durer ? Le PSG l'espère mais...