Abha : Karl Toko Ekambi déjà partant !

Arrivé en toute fin de mercato estival en Arabie Saoudite après un long feuilleton avec son ancien club, l’OL, Karl Toko Ekambi a réalisé six bons mois du côté de l’Abha Club, avant dernier de Saudi Pro League (7 buts et 1 passe décisive en 17 matches toutes compétitions confondues). De quoi donner des envies à d’autres formations saoudiens de le recruter six mois seulement après son arrivée.

Selon nos informations, l’attaquant international camerounais de 31 ans, actuellement en Côte d’Ivoire pour participer à la CAN avec son pays, intéresse Al’Ettifaq, la formation coachée par Steven Gerrard et où évolue son ancien partenaire de l’OL, Moussa Dembelé.