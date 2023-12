West Ham propose 30 000 € en échange d’informations sur le braquage de Zouma

Quand il ne se fait pas chambrer pour ses chats, Kurt Zouma se fait cambrioler. Pire, samedi dernier, le défenseur central français s’est fait agresser, avec sa famille, lorsque des malfaiteurs se sont introduis chez lui en Angleterre. Et ces derniers ont malheureusement réussi leur coup, en dérobant des objets de grandes valeurs et plus de 100 000 € en espèces. Si la famille Zouma n’a pas été blessée, celle-ci est choquée de la violence des événements.

En réaction, West Ham a publié un communiqué dans lequel il précise offrir une récompense de 25 000 livres sterling (environ 30 000 €) en échange d’informations liées à ce véritable braquage. «West Ham United a offert une récompense de 25 000 £ pour toute information menant à l’arrestation et à la poursuite des cambrioleurs qui se sont introduits par effraction dans la maison du défenseur Kurt Zouma à la veille du match de Premier League du club contre Crystal Palace le week-end dernier. La famille West Ham United continue d’offrir à la famille de Kurt tout son soutien et le coprésident David Sullivan a encouragé toute personne ayant des informations relatives à l’identité des cambrioleurs à se manifester.»