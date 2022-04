Bayern Munich-Borussia Dortmund : les compos du match du titre

C'est le match du titre qui se joue ce soir à l'Allianz Arena de Munich ! En cas de victoire, le Bayern Munich sera officiellement sacré champion d'Allemagne pour la dixième fois consécutive. En cas de match nul, les deux équipes auraient neuf points d'écart à trois journées de la fin mais la différence de but de Munich (+60) par rapport à celle de Dortmund (+33) rendrait la mission quasiment impossible pour les coéquipiers d'Haaland.

Côté Bayern, très peu d'absents à part Sarr et Tolisso. C'est donc du classique du côté de Nagelsmann avec un 4-2-3-1. Les frenchies Upamecano, Pavard, Hernandez et Coman sont titulaires et Lewandowski occupe le front de l'attaque, peut-être pour son dernier Klassiker... Pour Marco Rose, beaucoup d'absents (Kobel, Dahoud, Hazard, Hummels, Meunier, Schmelzer, Witsel...). Les joueurs de Dortmund seront organisés en 4-2-3-1, avec notamment Zagadou derrière. Haaland, Reus, Reinier et Brandt mèneront l'attaque.

Les composition officielles :

Bayern Munich : Neuer (cap.) ; Davies - Hernandez - Upamecano - Pavard ; Goretzka - Kimmich ; Coman - Muller - Gnabry ; Lewandowski

Borussia Dortmund : Hitz ; Wolf - Zagadou - Akanji - Guerreiro - Bellingham - Can ; Brandt - Reus (cap.) - Reinier ; Haaland