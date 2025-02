PL : Newcastle s’impose face à Nottingham dans un match fou !

Duel de haut de tableau du côté de St James’ Park ce dimanche après-midi, puisque Newcastle recevait Nottingham. Les Magpies avaient pour objectif de se rapprocher du Big Four, tandis que les visiteurs cherchaient à consolider leur troisième place. Et au terme d’un match dingue, ce sont bien les Magpies qui sont repartis avec les trois points (4-3).

Si ce sont les Reds qui ont rapidement ouvert le score par l’intermédiaire de Hudson-Odoi dès la 6e minute, les joueurs d’Eddie Howe ont parfaitement réagi. 23e minute : Lewis Miley permettait aux siens d’égaliser et allait, sans le savoir, lancer un véritable déluge. Jacob Murphy permettait à son équipe de prendre l’avantage deux minutes plus tard, avant que l’intenable Alexander Isak ne s’offre un doublé éclair, marquant deux buts entre la 33e et la 34e minute. Le score ne bougeait plus jusqu’à la mi-temps, mais Nottingham ne s’avouait pas vaincu : Nikola Milenković réduisait l’écart à l’heure de jeu. Ryan Yates l’imitait en inscrivant le 3e but de son équipe à l’approche du temps additionnel, mais ce nouveau but arrivait trop tard. À l’issue du coup de sifflet final, ce sont bien les Noirs et Blancs qui repartaient avec la victoire en poche.