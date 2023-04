Manchester United a trouvé la star pour mener son attaque, l’annonce forte de Pep Guardiola sur la Ligue des Champions

Manchester United fonce sur Harry Kane

Manchester United a ciblé son attaquant pour la saison prochaine ! Le Manchester Evening News annonce qu’il faut «aller chercher Harry Kane !» Selon le média, «il est la cible principale des Red Devils pour renforcer l’attaque.» Et les Mancuniens auront de quoi arriver à leurs fins puisqu’ils disposent d’une enveloppe de plus de 200 M€. Avec Kane en tête d’affiche, Manchester United rêve également d’attirer Frenkie de Jong, Declan Rice ou encore Jude Bellingham ! Mais pour mener son attaque, aucun doute, MU va se jeter sur Harry Kane qui semble en fin de cycle à Tottenham.

«Vous perdez plus souvent que vous ne gagnez»

La Ligue des Champions est de retour ce soir avec un choc entre Manchester City et le Bayern Munich ! Forcément, Pep Guardiola a tenu à calmer un peu les ardeurs des uns et des autres. Le coach espagnol a déclaré qu’il ne fallait pas que les échecs en Ligue des Champions de Manchester City ces 7 dernières années, depuis l’arrivée de Guardiola sur le banc, soient un frein aux résultats du club sur la scène européenne. C’est ce que met en avant le Daily Star ce matin qui reprend les déclarations du coach : «Chaque saison, c’est notre ambition de battre les meilleures équipes d’Europe. Nous voulons gagner, mais cela ne veut pas toujours dire que nous allons le faire. Vous perdez plus souvent que vous ne gagnez dans le sport, dans le football. C’est comme pour Michael Jordan en NBA, il n’a pas toujours gagné. Combien de titres a-t-il remportés ? Six. Combien de saisons a-t-il disputées ? Seize. Je ne suis pas parfait. L’important est d’être là et de faire en sorte d’y arriver.» Pour autant, cela ne l’empêche pas d’être ambitieux et comme le relève le Daily Express, les Cityzens devront «être parfaits» ! Le Daily Mirror reprend une autre déclaration de Gaurdiola qui demande à son équipe de ne «jamais abandonner» ! En Allemagne, l’Abendzeitung de Munich évoque un «duel de grands maîtres» entre Guardiola et Tuchel pour cette rencontre ! C’est d’ailleurs également la Une de L’Équipe ce matin qui parle de «combat des chefs» entre deux entraîneurs de renoms. Bref, toute l’Europe salive de ce duel au sommet !

En Italie, Dusan Vlahovic fait la Une de Tuttosport ! Le journal turinois rapporte que le Serbe est encore blessé et que la Vieille Dame va devoir compter sur Arkadiusz Milik ! «On cherche Vlahovic et on trouve Milik», indique le quotidien. «Dusan a disparu : il risque aussi de faire l’impasse sur Juve-Sporting. Le Serbe quitte les matches, le terrain d’entraînement et même les réseaux sociaux : sa cheville droite n’est pas son seul problème. Son mental pose question alors que Milik postule pour une place de titulaire.» Et les ennuis de Vlahovic pourraient avoir raison de son aventure dans le Piémont puisque La Gazzetta dello Sport annonce que désormais «le buteur peut partir» ! Pour la Juve, «le Serbe n’est plus intouchable et si l’offre arrive… Il ne sera pas retenu» !