OM : la statistique désastreuse de Ruben Blanco aux tirs au but

La suite après cette publicité

Mardi, à l’occasion du troisième tour préliminaire retour de la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille a été éliminé par le Panathinaïkos. Malgré une très belle entame de match, l’OM n’a pas été capable de maintenir son avance au tableau d’affichage face au club grec et s’est finalement incliné aux tirs au but (2-1, 3-5 t.a.b). Avant cette redoutable séance, le coach phocéen Marcelino a tenté un coup de poker en remplaçant Pau Lopez par Ruben Blanco, estimant sans doute que ce dernier s’était montré plus performant que son concurrent à l’entraînement.

Mais le coaching de l’Espagnol ne s’est pas avéré payant car l’ex-portier du Celta Vigo n’a arrêté aucune des cinq tentatives grecques. Mais à en croire les statistiques relayées par le journaliste Fran Martinez sur Twitter, le joueur de 28 ans n’est pas un expert dans ce domaine. En effet, ce dernier rapporte que le natif de Mos est le gardien qui a encaissé le plus de penaltys en Liga sur les dix dernières années, soit 22 concédés (20 marqués et 2 hors du cadre) sans parvenir à en arrêter un seul…