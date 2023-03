La police anglaise ouvre une enquête contre Kyle Walker, soupçonné d’agression sexuelle

Kyle Walker fait encore les choux gras des médias anglais depuis hier. The Sun a dévoilé une vidéo choquante de l’international de Manchester City. On le voit ivre dans un bar en compagnie d’amis, avant de baisser son pantalon puis de se frotter à une femme et de lui toucher la poitrine. Ce comportement n’a pas échappé à la police, qui a ouvert une enquête d’après The Telegraph.

«Aucune arrestation n’a encore été faite» précise pour le moment la police du Cheshire. A ce stade, Manchester City n’envisage aucune mesure disciplinaire, cette affaire entrant dans un cadre privé. Kyle Walker, 32 ans, est bien connu des rubriques faits divers en Angleterre. En 2020 en plein confinement, il avait enfreint les règles de quarantaine en organisant une fête à son domicile, invitant au passage deux travailleuses du sexe.

