Lens : Angelo Fulgini toujours partant

Si Lens va affronter ce dimanche à 15h l’AS Monaco au Stade Louis II, ce sera sans Angelo Fulgini qui a été sorti du groupe par Will Still. Il faut dire que le technicien lensois ne manque pas de possibilités au poste de meneur de jeu (Zaroury et Pereira Da Costa notamment). Une manière de dire aussi au principal intéressé qui dispose d’un confortable salaire que Lens ne compte plus vraiment sur lui.

La suite après cette publicité

Et avec un groupe pro trop large de 29 éléments, voire l’ancien Angevin partir dans les prochains jours serait idéal pour le board lensois. Selon nos informations, c’est une réelle possibilité. Néanmoins, à date, le milieu offensif de 28 ans (sous contrat jusqu’en juin 2027), qui avait pourtant participé à 3 rencontres officielles sous les couleurs Sang et Or depuis le début de saison (2 en Ligue 1 et une en conférence League), ne dispose pas d’offre concrète. Mais cela pourrait évoluer favorablement dans les championnats encore ouverts (Turquie, Belgique, Qatar, Arabie Saoudite, Pays-Bas ou Portugal).