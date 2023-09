PSG : l’impressionnante prise de pouvoir de Marco Asensio

La suite après cette publicité

Luis Enrique et ses onze recrues. Samedi, le Paris Saint-Germain a publié une photo de l’entraîneur parisien et des nouveaux joueurs du club. Milan Skriniar, Manuel Ugarte, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani, Cher Ndour, Kang-In Lee, Lucas Hernandez, Arnau Tenas, Gonçalo Ramos et Marco Asensio. Ce dernier, libre depuis la fin de son contrat au Real Madrid, a dit oui au club de la capitale malgré des touches en Angleterre (Aston Villa). Les bonnes relations entre son agent, Jorge Mendes, et Luis Campos, le conseiller football du PSG, ont facilité les échanges.

Très vite, il a donc rejoint la capitale française. Malgré les départs de Neymar et de Lionel Messi, l’Espagnol a dû composer avec la concurrence. Ce qu’il a toujours connu au Real Madrid. Mais cela a inquiété la presse ibérique. Celle-ci n’a pas été rassurée par sa première en Ligue 1 face à Lorient (0-0). Il a d’ailleurs été le premier joueur sorti par Luis Enrique, avec qui il a de bonnes relations. Les arrivées annoncées de Kolo Muani et Barcola, qui ont signé depuis, ont aussi embêté les médias ibériques. Ceux-ci ont été d’autant plus inquiets lorsque Marco Asensio est resté sur le banc face à Toulouse.

Asensio prend ses marques

Mais cela a visiblement eu un effet positif. Titulaire face à Lens, il a inscrit son premier but officiel sous ses nouvelles couleurs. Il a de nouveau été placé dans le onze de départ face à l’OL dimanche. Face aux Gones, il a montré des choses intéressantes, se rendant disponible pour ses coéquipiers et dangereux. Auteur d’un but et d’une passe décisive, l’international ibérique a rendu une bonne copie. Il a d’ailleurs récolté un 7,5 de la part de la Rédaction FM pour l’ensemble de son oeuvre dimanche soir.

Il a d’ailleurs eu très peu de déchet, lui qui a apporté ses qualités et sa précision dans le jeu. Une version de Marco Asensio que Luis Enrique espère voir régulièrement. L’Asturien est d’ailleurs très content de l’entente de l’ancien du Real Madrid avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Un trio qui a de l’avenir après la MNM. Avec déjà 2 buts et 1 offrande en 3 matchs de L1, Asensio est le deuxième meilleur buteur du club derrière Kylian Mbappé pour le moment. Une recrue qui a son mot à dire et qui a déjà parlé sur le terrain.