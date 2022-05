BL : après une belle rencontre, le Bayern Munich et Stuttgart se séparent dos à dos

A l'occasion de la 33e et avant dernière journée de Bundesliga, le Bayern Munich, déjà sacré champion d'Allemagne, recevait le VfB Stuttgart (16e), qui se devait de gagner pour s'assurer de ne pas descendre directement et pour peut-être même ne plus être barragiste en cas de victoire face à Cologne le week-end prochain, combinée à une défaite du Hertha Berlin (15e) face au Borussia Dortmund. Et tout commençait bien.

En effet, les visiteurs ouvraient la marque dès l'entame de la rencontre sur la 4e réalisation de l'attaquant prêté par le Sporting Portugal, Tiago Tomas (8e). Alors que le Bayern Munich parvenait à rentrer au vestiaires en ayant repris l'avantage grâce à des réalisations de Serge Gnabry (35e) et Thomas Muller (44e), les Bavarois étaient rejoints au score rapidement en seconde période grâce à une réalisation Sasa Kalajdzic (52e). Alors que Stuttgart poussait fort et que Coman était exclu en fin de match, les deux équipes se séparaient dos à dos. Stuttgart est à 3pts du Hertha.