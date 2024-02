Chelsea : l’échange surréaliste entre Mykhaylo Mudryk et un fan !

Chelsea s’enfonce un peu plus dans la crise. Une nouvelle fois balayés (2-4), ce dimanche, par Wolverhampton, les Blues n’y arrivent pas et pointent, aujourd’hui, à une décevante 11e place en Premier League. De quoi provoquer la colère des supporters londoniens, écœurés des prestations insipides proposées, week-end après week-end, par les hommes de Mauricio Pochettino. Symbole de cette frustration, un échange relayé par un dénommé «fedorsneaks» sur Instagram, qui n’a pas hésité à interpeller Mykhaylo Mudryk.

«Tu as oublié comment on joue au foot ? Quelque chose doit changer, fais des 1 contre 1 peut être. Chaque fois que tu joues on joue à 10», a ainsi lancé ce fan à l’Ukrainien de 23 ans, entré en fin de match face aux Wolves. Un message provoquant auquel l’ailier des Blues a répondu : «viens en 1 vs 1 pour 10 000£». «Frère, à ce moment là je préfère te donner de l’argent à chaque fois que tu marques», lui a alors répondu son interlocuteur avant que l’ancien joueur du Shakhtar Donetsk rétorque : «tu es bon au football ?». Un échange finalement clôturé par un message clair du fan londonien : «marque des buts pour nous s’il te plaît». Ambiance…