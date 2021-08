FC Barcelone, Lionel Messi : comment en est-on arrivé là ?

La suite après cette publicité

Souviens-toi l'été dernier. Le 14 août 2020, le FC Barcelone subissait la plus grosse humiliation de son histoire lors des quarts de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich (8-2). Un ultime camouflet qui a provoqué un gigantesque tollé au sein l'institution Barça mais pas que. Excédé par le déclin sportif des Blaugranas après une saison blanche, Lionel Messi tape du poing sur la table et lance un sérieux avertissement à son président Josep Maria Bartomeu. Si ce dernier ne remet pas le navire blaugrana à flot, l'international argentin n'hésitera pas à s'envoler vers d'autres cieux. Une menace mise à exécution quelques semaines plus tard avec la célèbre histoire du burofax matérialisant la volonté de la Pulga de quitter la Catalogne.

Les hautes sphères catalanes tremblent, et ce n'est pas l'intronisation de Ronald Koeman à la tête de l'équipe première qui atténuera les souffrances de Messi bien au contraire. Déterminé à partir, le natif de Rosario donne de sérieux maux de tête au FC Barcelone. Le départ d'un de ses proches dans le vestiaire catalan Luis Suarez est perçu comme un très mauvais signal par le principal protagoniste. Un argument supplémentaire qui met en exergue à ses yeux la mauvaise gestion de Bartomeu. Sous contrat jusqu'en juin 2021, Messi possède une clause libératoire fixée à 700 millions d'euros. Rédhibitoire, même pour les clubs les plus puissants de la planète football. Résigné, le numéro dix argentin décide d'honorer son contrat avec les Blaugranas. En septembre dernier, l'intéressé lâche ses vérités dans une interview et n'hésite pas à propulser Josep Maria Bartomeu sur le banc des accusés.

Le ressort est cassé entre Messi et Bartomeu

« J'ai dit au club, y compris au président (Josep Maria Bartomeu), que je voulais partir c'est vrai. Je lui ai dit ça pendant toute l'année. Je pensais qu'il était temps de me retirer. Je croyais que le club avait besoin de plus de jeunes joueurs, de nouveaux joueurs et je pensais que mon temps à Barcelone était fini. Je me suis senti désolé parce que j'ai toujours dit que je voulais terminer ma carrière ici. Ce fut une année très difficile, j'ai beaucoup souffert à l'entraînement, dans les matchs et dans les vestiaires. Tout est devenu très difficile pour moi et il est arrivé un moment où j'ai envisagé de chercher de nouvelles ambitions. Cela n'est pas venu à cause du résultat de la Ligue des champions contre le Bayern, non - j'avais pensé à cela pendant une longue période. Le président a toujours dit qu'à la fin de la saison, je pouvais décider si je voulais partir ou si je voulais rester et à la fin, il n'a pas tenu sa promesse, » lâchait alors la star argentine, avant de développer davantage son analyse sur la situation du club.

« J'ai toujours dit que je voulais finir ici et j'ai toujours dit que je voulais rester ici. Que je voulais un projet gagnant et remporter des titres avec le club pour continuer à développer la légende de Barcelone. Et la vérité, c'est qu'il n'y a pas eu de projet ou quoi que ce soit depuis longtemps, ils jonglent et couvrent les trous au fur et à mesure que les choses passent. » Un constat cinglant sur la politique sportive de la formation catalane. Les prémices d'un futur divorce entre les deux parties... Car si Lionel Messi endossera bien la tunique barcelonaise lors de la saison 2020/2021, les divergences d'opinions avec la présidence se sont multipliées ces derniers mois.

Lionel Messi n'a pas digéré l'attitude présidentielle sur les dossiers Neymar et Griezmann

Entre mensonges et trahisons, le ressort entre Messi et sa direction s'avère définitivement cassé. La Pulga n'a pas occulté le retour avorté de Neymar, ou encore l'arrivée d'Antoine Griezmann dissimulée jusqu'à la dernière minute par Bartomeu. Deux événements qui ont provoqué le courroux du récent vainqueur de la Copa America avec l'Argentine. Le retour aux affaires de Joan Laporta en mars dernier et l'éviction de Bartomeu peuvent-ils redistribuer les cartes dans le dossier Messi ? Sportivement, l'influence du joueur argentin sur les résultats de son équipe ne se dément pas. Mais au moment de négocier une potentielle prolongation de contrat, Laporta marche sur des œufs, et doit composer avec les atermoiements passés. Et pourtant, Laporta multiplie les déclarations d'amour à Messi dans les médias, assurant qu'il mettrait tout en œuvre pour prolonger son joyau.

Mais en parallèle, le nouveau président sait que la situation économique du FC Barcelone demeure désastreuse avec plus d'un milliard d'euros de dettes à éponger. C'est dans ce contexte financier extrêmement délicat que le nouvel homme fort du Barça devra tenir sa promesse de campagne. Les négociations avec le clan Messi vont s'étirer pendant plusieurs semaines. Les pensionnaires du Camp Nou tenteront bien de générer de nouveaux revenus avec la création d'une Super League mais le projet tombe à l'eau. Un échec cuisant qui contrecarre les plans barcelonais. Sur le terrain, le Barça de Messi remporte la Coupe du Roi et achève la saison à la troisième place de Liga. L'élimination en huitièmes de finale de Ligue des champions face au PSG fut très mal digérée par ailleurs... La star argentine en profite tout de même pour planter trente buts et distiller onze passes décisives en Liga pour sa 21ème année en Catalogne. Mais ce dernier n'a toujours pas prolongé son bail... Les tractations se poursuivent et se déroulent dans le bon sens clame à chaque sortie médiatique Joan Laporta.

Endetté jusqu'au cou, le Barça rend les armes et laisse filer Messi

Le 1er juillet, Lionel Messi est libre de s'engager où il le souhaite et aucun accord n'a été trouvé entre les deux parties. L'attaquant argentin file au Brésil disputer la Copa America avec l'Argentine avec le succès que l'on connaît. Son avenir n'est toujours pas réglé. La direction catalane tentera bien d'alléger sa masse salariale en se délestant de joueurs majeurs, en vain... Entre temps, le FC Barcelone accueille plusieurs joueurs libres comme Memphis Depay, Sergio Aguero, Eric Garcia et débourse 9 millions d'euros pour Emerson Royal. Suffisant pour convaincre sa star de rempiler ? Ces derniers jours, la presse espagnole annonce qu'un accord semble proche entre toutes les parties sur les bases d'un contrat jusqu'en 2026. Le clan Messi débarque à Barcelone pour rencontrer le président Laporta et ses collaborateurs.

Le dénouement heureux semble proche. Mais tout s'écroule jeudi soir pour les Catalans qui doivent finalement renoncer à conserver la Pulga. Le capitaine de la sélection argentine ne croit plus au projet sportif et la situation économique du club l'interpelle fortement. Le transfert avorté de Cristian Romero aurait également joué un rôle déterminant dans cette affaire révèle la presse ibérique. Enfin, le Barça s'est heurté aux règles fixées par la Liga sur les masses salariales, soit 160 millions d'euros imposés contre 347 millions la saison dernière. Largement au dessus de cette limite, les dirigeants barcelonais devaient rendre les armes. Et le refus blaugrana d'entériner l'accord entre la Liga et CVC Capital Partners arrangera encore moins les choses dans ce dossier stratosphérique. Après 21 ans, l'idylle entre le FC Barcelone et Lionel Messi s'achève brutalement. Le FC Barcelone et ses supporters vacillent. Le PSG va-t-il jubiler dans les prochaines heures ? Affaire à suivre...