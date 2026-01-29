OM : Roberto De Zerbi est complètement dévasté

En froid avec les médias ces derniers temps, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille n’en menait pas large après la cuisante défaite de son équipe sur le terrain du Club Bruges (0-3). Pas question de pointer du doigt la nationalité de Roberto De Zerbi pour expliquer la déroute marseillaise. Hier soir, c’est tout un groupe qui a failli. Quelques instants après ce coup de bambou et cette élimination prématurée en Ligue des Champions, le coach olympien s’était présenté au micro de Canal+ pour demander pardon aux fans phocéens.

La suite après cette publicité

« On a commencé le match de très mauvaise manière, on savait qu’ils partaient fort. On a pris deux buts, on commençait à attaquer, mais ça ne marchait pas. En deuxième période, on savait que la vitesse de Forbs était différente de celle de Medina. On n’a pas réussi à marquer, ni en première ni en deuxième. On aurait pu être plus attentif, mais c’est une mauvaise journée, il faut demander pardon. Est-ce qu’on méritait de passer ? En voyant le match d’aujourd’hui, non. On n’a pas marqué, mais il y avait les autres matches. Aujourd’hui, on a très mal joué et c’est dommage ». Puis l’Italien s’est présenté en conférence de presse. Abattu, RDZ est apparu sonné. Cependant, il a clairement fait passer le message qu’il était le premier responsable, mais qu’il ne devait pas être le seul à trinquer.

La suite après cette publicité

«En treize ans, je n’ai jamais vu ce que j’ai vu ce soir.»

« Je n’ai pas parlé avec les joueurs encore. C’est une élimination très moche, difficile à accepter, mais il faut le faire. On ne peut pas commencer un match historique comme ça. Ce n’est pas possible. Il faut en être conscient. Il faut trouver le pourquoi. Je suis le responsable, mais nous devons tous faire un examen de conscience. On avait beaucoup d’expérience sur le terrain. Je ne connais pas la réaction de mes joueurs, je ne sais pas quoi faire. C’est vraiment dur et très mauvais pour tout le monde. On savait que Bruges était fort, mais quand même. Je ne sais pas si ça peut conditionner la suite de notre saison. Je n’ai pas encore vu les joueurs, je suis sorti fâché. Même qualifié, je n’aurais pas été content », a-t-il déclaré, avant de conclure.

« Le manque de constance de mes joueurs est normal dans un club qui n’est pas constant. Je pense avoir raison, mais je ne peux pas nous défendre. C’est trop évident. C’est ma responsabilité, mais je ne suis pas le seul à pouvoir mettre les choses en place. Si on parle du match de ce soir, c’était trop violent, trop brutal. En treize ans, je n’ai jamais vu ce que j’ai vu ce soir. On n’a pas d’excuse, on doit faire un examen de conscience. Tout le monde doit se taire et c’est tout. Tout le monde doit se taire. » C’est dit.