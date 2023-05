AS Monaco - Lille : les compositions officielles

Choc du côté de Louis II avec l’AS Monaco qui reçoit Lille dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1. Les Monégasques occupent actuellement la 4e place du classement avec 64 points, une victoire et l’ASM reviendrait provisoirement à trois unités du podium. En face, Lille est engagé dans la course à l’Europe (5e avec 59 points) et cherchera donc à s’imposer ce dimanche pour reprendre de l’air sur la concurrence. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Philippe Clément dispose son onze de départ en 3-4-3. Ben Yedder absent et Embolo sur le banc, ce sont Minamino et Boadu qui occuperont le front de l’attaque avec Golovin. On note également les titularisations de Matazo au milieu de terrain et celle de Matsima en charnière centrale. Chez les visiteurs, on démarrera en 4-2-3-1. Paulo Fonseca ne fait qu’un seul changement par rapport à la semaine passée, Weah profite de l’absence de Zhegrova et sera aligné au poste d’ailier droit.

Les compositions

Monaco : Nübel - Disasi ©, Matsima, Caio Henrique - Vanderson, Matazo, Fofana, Jakobs - Minamino, Boadu, Golovin.

Lille : Chevalier - Diakité, Fonte ©, Alexsandro, Ismaily - Angel Gomes, André - Weah, Cabella, Bamba - David.