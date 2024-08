Nice : la grande annonce de Dante sur sa retraite

Depuis 2016, Dante règne au sein de la défense de l’OGC Nice. Recruté à 32 ans, le défenseur brésilien est toujours titulaire au sein de la défense des Aiglons, même à 40 ans. Irréprochable dans son éthique de travail, l’ancien international auriverde (13 sélections) sait néanmoins que le chant du cygne n’est plus très loin et qu’il va devoir tirer sa révérence. Dans une interview accordée à l’AFP, l’ancien du Bayern Munich a donné une date pour sa retraite : 2026.

«Je vise juin 2026 mais je n’irai pas au-delà, indique Dante. Ça, c’est acté. Ça veut dire que si l’année prochaine, je joue encore, ça sera ma dernière saison. Et ça me ferait 10 ans comme joueur au club. Convaincre les gens et le club que, sportivement, je peux encore faire une dixième et dernière saison est une motivation personnelle. Il faut toujours chercher des sources de motivation pour aller au bout des choses.» Pour rappel, son contrat avec Nice expire en juin prochain.