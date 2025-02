BL : Dortmund chute encore à Bochum, Wolfsburg retourne Stuttgart

Semaine gâchée pour Dortmund. Quatre jours après leur succès fracassant face au Sporting en barrage de Ligue des Champions (3-0), les Marsupiaux ont été renvoyés à leurs doutes et leurs limites. Face à Bochum, 17e de Bundesliga, l’occasion était pourtant belle d’enclencher une nouvelle dynamique. Mais les hommes de Niko Kovac n’ont jamais été en mesure de répondre aux deux buts de l’international grec Georgios Masouras en première période (33e, 35e), et ont fini par s’incliner (2-0). Le BVB enchaîne une deuxième défaite en championnat, et s’enlise à la 11e place.

La suite après cette publicité

En parallèle, Stuttgart a été renversé par Wolfsburg (2-1). Après avoir ouvert le score par l’intermédiaire de Woltemade (72e, 1-0), les locaux n’ont pas su résister aux coups de boutoir de Mohamed Amoura. L’international algérien a d’abord été passeur décisif pour Tiago Tomas (77e, 1-1), avant d’offrir la victoire aux siens sur penalty (87e, 1-2). Wolfsburg est 8e, Stuttgart reste 6e. De son côté, Fribourg a su surfer sur sa jolie dynamique en battant St Pauli 1-0 grâce à un but contre son camp de Treu (89e). Les coéquipiers de Killian Sildillia sont 5es de Bundesliga. Enfin, Gladbach est allé s’imposer loin de ses bases face à l’Union Berlin (1-2). Les deux buts des visiteurs sont à mettre à l’actif de Ullrich (10e) et de l’international allemand Kleindienst (26e), auteur de son 14e but de la saison en championnat. Un succès qui permet aux Poulains de faire un bond à la 7e place.