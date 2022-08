OM : le ton est aussi monté entre Igor Tudor et Mattéo Guendouzi

La suite après cette publicité

Un épisode de plus s'ajoute aux complications que connaît Igor Tudor sur le banc olympien. Selon les informations de L'Equipe, l'entraîneur croate et Mattéo Guendouzi aurait eu un vif échange dans les vestiaires durant la défaite contre l'AC Milan en match amical dimanche dernier au Vélodrome. Sorti à la mi-temps du match, le milieu international français de 23 ans (6 sélections/1 but) n'est pas revenu sur le banc après l'altercation avec son coach lors de la pause.

C'est la troisième altercation recensée depuis la prise de poste par Igor Tudor en moins d'un mois. La première était avec le milieu de terrain brésilien Gerson et la seconde avec le défenseur gauche français Jordan Amavi, qui est désormais banni du groupe, et s'entraîne maintenant avec les indésirables comme le milieu de terrain néerlandais Kévin Strootman, par exemple.