Coup de tonnerre sur le mercato saoudien !

Karim Benzema, N’Golo Kanté, Ruben Neves, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Marcelo Brozovic, Seko Fofana, Sadio Mané, Sergej Milinkovic-Savic, Riyad Mahrez, Neymar, Allan Saint-Maximin ou encore Fabinho, pour ne citer qu’eux… L’été dernier, l’Arabie saoudite a frappé un grand coup sur la planète football. Prêt à tout pour devenir une place forte du ballon rond, notamment en vue de la Coupe du monde 2034, le plus grand pays du Moyen-Orient avec une superficie de plus de deux millions de kilomètres carrés n’a pas lésiné sur les moyens ces derniers mois. À coup de millions, de salaires mirobolants et d’avantages divers, la Saudi Pro League a ainsi attiré les plus grands noms de ce sport. Un pari fou mais plutôt gagnant pour le championnat saoudien, aujourd’hui diffusé par Canal+ et constamment sous le feu des projecteurs.

Dans la continuité de cette stratégie aussi ambitieuse qu’inquiétante pour l’équilibre du marché, nombreux étaient donc les observateurs européens à redouter une nouvelle razzia de l’Arabie saoudite lors de ce mercato hivernal. Pourtant, à en croire les dernières informations du quotidien AS, la donne devrait être bien différente… Plutôt discret depuis l’ouverture du marché, le deuxième plus grand des pays du monde arabe interroge. Comment expliquer ce départ timide depuis le 1er janvier dernier ? Pourquoi l’Arabie saoudite ne s’est pas encore positionnée sur certains joueurs confirmés et libres de tout contrat ? Peut-on attendre une nouvelle vague d’arrivées ? Ce samedi, les médias espagnols lâchent une petite bombe en ce sens. La réponse à toutes ces questions se trouverait, finalement, dans la nouvelle stratégie décidée par le Fonds d’investissement public (PIF) du gouvernement saoudien, chargé de financer les signatures des quatre grands clubs du pays (Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad et Al Ahli).

Ainsi, d’après les révélations du quotidien, le PIF aurait tout simplement opté pour une fermeture des robinets, laissant alors à chacun des clubs, et à leurs trésoreries, le soin de se renforcer en janvier. AS précise, également, que chaque signature devra être autorisée financièrement par le biais d’une série d’exigences complexes. Sans le soutien du PIF, nul doute que l’Arabie saoudite devrait se montrer bien plus sage dans les jours à venir. N’en déplaise à un certain Cristiano Ronaldo, toujours aussi déterminé à l’idée de voir des stars européennes le rejoindre. «Le plus important c’est que le championnat grandisse, que les joueurs aient désormais envie de venir ici parce que je sais que la ligue est compétitive. Le monde entier regarde le championnat désormais, et je conseille aux grands joueurs de venir ici, ils seront les bienvenus», assurait le Portugais au micro de la presse saoudienne. Un choix fort qui ne manque, quoi qu’il en soit, pas de crisper certaines écuries au sein du championnat. Dans cette optique, les supporters d’Al Ittihad, l’équipe de Karim Benzema, septième du classement et loin des places qualificatives pour la Ligue des champions asiatique, n’ont pas manqué d’afficher leur colère. Et pour cause.

En cas de mercato relativement calme, le club de Djeddah diminuera fortement ses chances de titre. À contrario, Al Hilal, solide leader, ne verra pas les effectifs de ses rivaux renforcés et peut donc se réjouir de ce véritable tournant. Une nouvelle stratégie qui devrait également avoir de réelles conséquences sur le marché européen puisque les départs vers l’Arabie saoudite risque de se complexifier cet hiver. Ce samedi, Sport affirmait par exemple que Raphinha était dans le viseur d’Al Hilal mais que l’opération était, aujourd’hui, considéré comme impossible. Si le média espagnol ne donne aucune raison sur les difficultés de ce dossier, ce positionnement décidé par le PIF pourrait, lui, expliquer cette issue relatée. Enfin et pour ne rien arranger à la situation actuelle, AS rappelle également que de nombreux footballeurs expriment dernièrement un certain mal-être au sein de leur nouvel environnement. De Karim Benzema à Jordan Henderson en passant par Roberto Firmino ou encore Steven Gerrard à Al Ettifaq, l’Arabie saoudite pourrait ainsi subir une première vague de départs. Un premier grain de sable dans une machine qui semblait, jusqu’alors, inarrêtable…