Lens : Franck Haise veut y croire contre le PSG

Le RC Lens s'apprête à défier un PSG très diminué jeudi (match à suivre en live commenté ici). Pour ce match déjà reporté et comptant pour la 2e journée de Ligue 1, les Parisiens se présenteront sans sept de leurs joueurs et pas des moindres puisque Neymar, Angel Di Maria, Leandro Paredes, Mauro Icardi, Marquinhos, Keylor Navas et Kylian Mbappé ont tous été testés positifs à la covid-19. Un vrai coup dur et même si le champion de France en titre reste une équipe redoutable, Franck Haise l'entraîneur lensois croit en ses chances.

« Vous voulez que je dise qu'on est favori? Non, on n'est pas favori. Le Racing Club de Lens n'est pas le favori. C'est le PSG en face de nous, même s'il n'aura pas toutes ses forces. Il y a encore beaucoup de beau monde au PSG. On sait qu'on aura fort à faire de toute manière. (...) Il y a un coup à faire à tous les matchs. C'est plus difficile contre le PSG, mais des équipes ont déjà réussi à les accrocher ou les battre par le passé », énonce le coach des Sang et Or en conférence de presse ce mardi.