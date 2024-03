FC Barcelone : Xavi répond à la polémique Pedri

Les images ont ému les supporters du FC Barcelone. Les larmes de Pedri lors de sa sortie dès la première mi-temps contre l’Athletic le week-end dernier (0-0) ne laissaient rien présager de bon. Le communiqué du Barça quelques heures plus tard confirmait les inquiétudes sans en dire plus, si ce n’est qu’il s’agissait d’une nouvelle blessure musculaire. «Pedri souffre d’une blessure au muscle droit fémoral de la cuisse droite. Il est indisponible et la durée de son absence dépendra de son évolution.»

Un énième pépin pour le milieu de terrain de 21 ans, aussi talentueux que fragile. Soumis très jeune à un rythme effréné de matchs (souvenez-vous sa première véritable saison en 2020/2021 avec les professionnels à 18 ans où il a disputé 73 rencontres!), il semble en payer le prix maintenant. La réalité vient le rattraper trop souvent. Rien que sur cet exercice, il a manqué 19 matchs en raison de problèmes musculaires, soit 129 jours de compétition selon l’historique de Transfermarkt.

Xavi optimiste pour Pedri

Le FC Barcelone, mais aussi son entraîneur Xavi, sont accusés de l’avoir fait trop jouer, et trop tôt. Surtout qu’il est rapidement devenu international espagnol, ajoutant une charge supplémentaire. Le technicien barcelonais s’en est défendu en conférence de presse. «Ce n’est pas la première fois que ça lui arrive, qu’au début de sa carrière il ait eu beaucoup de blessures, et ensuite il ne se blesse plus. Ce n’est pas facile de gérer la pression à son jeune âge. Je lui ai dit d’être positif, de penser que c’est la dernière fois et de bien récupérer.»

Autre élément de réponse, celui qui va quitter son poste à la fin de la saison a donné de bonnes nouvelles du natif des îles Canaries. «Ce que nous essayons de faire, c’est de prévenir les blessures, je pense que nous avons fait un travail impeccable, surtout avec Pedri. Ce n’est pas aussi grave que ce que nous pensions. Je suis sûr qu’il reviendra», assure Xavi, soulagé de pouvoir récupérer le milieu de terrain plus rapidement que prévu. Quand ? Cela reste encore un mystère que l’entraîneur n’a pas souhaité éclaircir.