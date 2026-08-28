Mercato : le PSG voit une cible lui échapper

À quatre jours de la fin du mercato, le Paris Saint-Germain s’active en coulisses, notamment du côté des départs. Après de très longues semaines de négociations, le club de la capitale a enfin ouvert la porte à un départ de Bradley Barcola. Les Rouge et Bleu vont réaliser la meilleure vente de leur histoire puisque Liverpool va débourser environ 140 M€ (bonus inclus) pour s’offrir l’ailier international français de 23 ans.

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À Paris, l’envol de l’ancien Lyonnais vers la Premier League s’est accéléré depuis que Luis Campos et Luis Enrique ont pu recruter son successeur, le Belge Mika Godts. Le club de la capitale pourrait négocier un autre transfert avec les Reds puisqu’Ibrahim Mbaye est toujours courtisé par l’écurie anglaise qui souhaite plus que jamais renforcer ses ailes, quitte à provoquer un embouteillage dans ce secteur de jeu.

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Une piste en moins pour Paris

Paris attend un signe venu des bords de la Mersey, mais les doubles champions d’Europe ont anticipé le possible départ du Sénégalais. Luis Enrique confiait en effet que le PSG était encore prêt à recruter. «On reste ouvert à des possibilités, jusqu’au dernier jour. On a signé de très belles options pour avoir encore un peu plus de possibilités, chercher de continuer à gagner. C’est ce qui nous motive. Je suis très content de ce qu’on a fait pour le moment».

Et pour remplacer Mbaye, les Franciliens avaient jeté leur dévolu sur la jeune pépite de l’Olympique Lyonnais, Adil Hamdani. Âgé de 17 ans, l’international U17 n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel et le PSG était prêt à rafler la mise en dédommageant financièrement les Gones qui ont écarté le joueur des entraînements de l’équipe première le temps des négociations. Cependant, L’Équipe assure que l’option Hamdani s’éloigne pour Paris. À un an de la fin du contrat aspirant du jeune offensif, le quotidien explique qu’Hamdani devrait rester dans la capitale des Gaules.