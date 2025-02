OM : ça chauffe pour Aaron Anselmino

Comme nous vous le révélions ce weekend, sous l’effet conjugué du départ de Lilian Brassier (parti à Rennes) et des états de forme très disparates des défenseurs de l’effectif, l’OM cherchait un nouveau renfort défensif. Et si d’autres pistes étaient à l’étude, Aaron Anselmino, le prometteur défenseur de Chelsea, a été prise très au sérieux ces dernières heures par la direction marseillaise selon nos informations.

Et d’après la presse italienne, cette piste est plus que concrète. En effet, l’Olympique de Marseille et Chelsea sont tombés d’accord pour un prêt d’Aaron Anselmino dans la cité phocéenne. Il reste des détails à régler (les Blues ayant épuisé leur nombre de joueurs envoyés en prêt) mais de grandes avancées ont été réalisées ce weekend. Rendez-vous demain soir pour voir si l’OM aura le temps de tout finaliser avant le gong final.