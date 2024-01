Real Madrid : Vinicius Jr s’offre encore une nouvelle polémique

Une semaine après un derby complètement fou en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne, les deux grands clubs de Madrid ont remis ça hier. Cette fois, à l’occasion des 8es de finale de la Copa del Rey, c’est l’Atlético qui a fini par avoir raison de son voisin. Encore une fois, il y aura eu besoin de la prolongation pour les départager. Après le 5-3 saoudien, c’est Antoine Griezmann d’un but sublime (100e), puis le jeune Rodrigo Riquelme (119e) qui ont scellé la victoire des Colchoneros (4-2 a.p.). Et bien sûr, pas de derby sans polémique.

Toujours aussi agressifs contre le Real, les hommes de Diego Simeone ont réussi à faire sortir Vinicius Jr de son match. Souvent brillant face aux Matelassiers, le Brésilien cette fois a craqué, 4 jours après son fabuleux triplé contre le Barça. Il avait pourtant bien démarré la rencontre mais rapidement, ses nerfs l’ont lâché. Il faut dire que tout le monde s’y est mis, ses adversaires, le public avec certains chants que l’on peut imaginer, et même le Cholo. Vinicius a rapidement écopé d’un avertissement pour contestations, avant la pause.

Vinicius a perdu ses nerfs

Un jaune aux lourdes conséquences pour la suite car cela l’a empêché de retenir Griezmann sur le but du 3-2. «Nous avons perdu en prenant un risque inutile» prévenait Carlo Ancelotti en conférence de presse. Une petite pique directement adressée au Brésilien. «Vinicius doit apprendre de tout ça, mais c’était un match avec de très nombreux duels et parfois, on n’arrive pas à garder la tête froide» analysait-il, citant aussi quelques faits de match. «Deux buts, un but refusé… et surtout un péché de jeunesse quand on avait le match sous contrôle.»

Forcément, il n’en fallait pas plus pour que les médias espagnols en fassent leurs gros titres. Même la télévision du Real Madrid s’est dite outrée par le traitement de faveur dont a été victime l’ailier de 23 ans sur la pelouse du Wanda Metropolitano. Vinicius Jr s’est plutôt calmé ces derniers mois et semblait être parvenu à régler ses problèmes émotionnels mais hier soir, il est retombé dans ses travers. «Alors que Bellingham est un élève hors pair dans ce domaine, Vinicius doit encore régler ses problèmes», écrit AS. Un nouvel avertissement.